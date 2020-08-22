Yap market sektrndeki 5 yllk gemii ile mterilerine salad rn portfy ve zm orta olmaktan mutluluk duymakta.

Yap market sektrnde varolan rn eitliliini raflarna tayan Sezen Yap Market, rnlerdeki kalite ve kullanlabilirlik ilkesini mterilerine verdii deer ile birletirip sektrde sz sahibi olmaya devam ediyor.

Sizin sahiplendiiniz rnden memnun kalmanz Sezen Yap Market'in kurulu amalar arasnda olduunu belirtmekten gurur duyar ve sunduumuz gvenilir hizmet karlnda aldmz geri bildirimler iin de tm mterilerimize teekkr ederiz.