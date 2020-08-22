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1inciel.com for iOS

By Ticimax Biliim Teknolojileri Anonim irketi Free

Developer's Description

By Ticimax Biliim Teknolojileri Anonim irketi

Yap market sektrndeki 5 yllk gemii ile mterilerine salad rn portfy ve zm orta olmaktan mutluluk duymakta.

Yap market sektrnde varolan rn eitliliini raflarna tayan Sezen Yap Market, rnlerdeki kalite ve kullanlabilirlik ilkesini mterilerine verdii deer ile birletirip sektrde sz sahibi olmaya devam ediyor.

Sizin sahiplendiiniz rnden memnun kalmanz Sezen Yap Market'in kurulu amalar arasnda olduunu belirtmekten gurur duyar ve sunduumuz gvenilir hizmet karlnda aldmz geri bildirimler iin de tm mterilerimize teekkr ederiz.

Full Specifications

What's new in version 1.1

General

Release August 22, 2020
Date Added August 22, 2020
Version 1.1

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Requires iOS 10.3 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

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